Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosikletle kapkaç yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te motosikletle kapkaç yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletle 15 kapkaç gerçekleştiren maskeli şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıları tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çalıntı motosiklet, telefon ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 10:33
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Gaziantep'te motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, motosikletle 15 kapkaç gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli şüphelileri tespit etti.

Zanlıları gözaltına alınan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çalıntı motosiklet ve telefon ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, maskeli şüphelilerin motosikletle şehrin farklı noktalarında kapkaç yaptıkları görülüyor.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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