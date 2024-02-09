Gaziantep\'te motosikletle kapkaç yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, motosikletle 15 kapkaç gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli şüphelileri tespit etti.

Zanlıları gözaltına alınan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çalıntı motosiklet ve telefon ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, maskeli şüphelilerin motosikletle şehrin farklı noktalarında kapkaç yaptıkları görülüyor.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.