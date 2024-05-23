Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıtıldı

Gaziantep\'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik iş birliğinde okullara spor malzemesi desteği sağlamak amacıyla 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıttı. Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların spor yapabilmesi için gerekli malzemeleri verdiklerini ve yetenek taramaları yaparak gençleri yönlendirdiklerini belirtti. Vali Kemal Çeber ise gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayarak, Gaziantep'in Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri tarafından sunulan imkanlardan bahsetti.

23.05.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi törenle dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Valilik iş birliğinde sporun tabana yayılması ve imkanların arttırılması için okullara spor malzemesi desteği sürüyor.

Bu kapsamda, okullara 7 bin 500 futbol topu, 7 bin 500 voleybol topu, 5 bin basketbol topu, 1000 hentbol topu ve 14 bin 500 masa tenisi malzemesi dağıtımıyla ilgili Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, kenti eğitim, spor, bilim, kültür ve sanat şehri yapmak için birlikte çalışacaklarını belirterek, "Şu anda 'Spor şehri Gaziantep' için güzel bir tesisin içindeyiz. Biz de birçok güzel tesisi yaptık. Bu tesislerle birlikte beden eğitimi hocalarımızla istişare ederek çocuklarımızın spor yapabilmeleri için gerekli malzemeleri veriyoruz. Çocuklarımıza yetenek taramaları yapıyoruz. Hangi dalda yeteneğiniz varsa gençleri yönlendiriyor, 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diyerek geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Çeber, gençlerin yanında olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Bütün şehir olarak sizlerin yanında oluyor, sizlere çok değer verdiğimizi göstermek istiyoruz. Bizlerin geleceği olarak çok önemlisiniz. Ne yapıyorsak gençler için yapıyoruz. Devletimizin yaptığı bu güzel okullar en iyi eğitim ve sağlık imkanlarını sunmak için yaptıklarının yanına Gaziantep'in bir avantajı olarak Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çok güzel imkanlar sunuyor. Milyonlar değerinde spor malzemesi ve eğitim malzemesi dağıtıyor, eşsiz etkinlikler yapıyor. Öncelikle sizin sağlığınız ve mutluluğunuz bizim için çok önemli sonrasında da akademik ve sportif başarılar."

Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılında spora, sporcuya ve okullara yaptığı malzeme destekleri 10 milyon liraya ulaştı.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Şahinbey, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te okullara 21 bin top ve masa tenisi malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement