Gaziantep'te 7 Mayıs'ta Ortadoğu Gıda Fuarı açılacak.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğiyle 7-9 Mayıs'ta düzenlenecek fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilecek.
Fuara, Irak, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Rusya gibi 24 ülkeden 500 firma katılacak.
Fuarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde sürdürülebilir gıda politikalarına katkı sağlamak amacıyla "Gıda Zirvesi" düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Ortadoğu Gıda Fuarı Açılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?