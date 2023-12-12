Gaziantep\'te Oto Tamircisi Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

GAZİANTEP'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş (24), otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, İncilikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yusuf Yaylabaş, evine giderken otomobiline kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yusuf Yaylabaş'ın öldüğü tespit edildi.

Yaylabaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.