Gaziantep\'te Parkta Tartışma: Kadın Tabancayla Vuruldu

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GAZİANTEP'te parkta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Fatma Köklü (39), ağır yaralandı. Polis, kaçan erkeğin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü ile kimliği belirsiz erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatma Köklü, tabancayla vuruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Köklü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,