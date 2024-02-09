Gaziantep'te PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Gaziantep\'te PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen R.A. isimli zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının Oğuzeli ilçesindeki adresine düzenlenen baskında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapmakta kullandığı dijital materyaller ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 18:13
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Gaziantep'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen R.A'nın Oğuzeli ilçesindeki adresine baskın yaptı.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG propagandası yaptığı belirlenen söz konusu zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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