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Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit - Son Dakika
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Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit

Gaziantep\'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Kazada Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilot Öztürk'ün annesinin Maltepe'de yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.

04.02.2024 13:14
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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, GAZİANTEP'te Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı.Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilot Öztürk'ün annesinin Maltepe'de yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Helikopterde bulunan bir teknisyen yaralandı. Şehit pilotların cenazesi ile yaralanan teknisyen, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılarak, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Emekli Albay Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün annesinin İstanbul Maltepe'de bulunan evine ve evin bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asıldı. Acı haberi alan şehidin annesi Mahinur Öztürk sabah saatlerinde Ankara'ya gitti. Şehit Levent Öztürk'ün daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pilotluğunu yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit - Son Dakika
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