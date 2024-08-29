Gaziantep'te protokol üyelerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika
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Gaziantep'te protokol üyelerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla il protokolü kutlama mesajı yayınlandı.

29.08.2024 17:17
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Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla il protokolü kutlama mesajı yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, 30 Ağustos'un, "Ya İstiklal, ya ölüm"den başka seçeneği kalmayan bir milletin genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile tek yürek, tek bilek olarak düşmanı toprağından silip attığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 30 Ağustos'un tarihin altın sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

Fedaioğlu, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin azim, cesaret ve vatan sevgisiyle yazdığı, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ise milletin kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana gösterdiğini kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak da Türk milletinin tarihin her döneminde adaletin, cesaretin ve medeniyetin bayraktarlığını yaptığını, bağımsızlığına olan inancıyla her türlü zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise mesajında, gözlerini kırpmadan canlarını ülke toprakları için feda eden şehit ve gazileri rahmetle anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük bir zaferle sonuçlandığını ve 102. yıl dönümünde büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutlanıldığını vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 30 Ağustos Zaferi ile Anadolu'nun bir kez daha ebedi yurt olarak tescillendiğinin altını çizdi.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da 30 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Gaziantep Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise milli mücadelenin büyük zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos'u kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te protokol üyelerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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