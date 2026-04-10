Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı

10.04.2026 20:16
Gaziantep’te cezaevi firarisi Latif U., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen polisleri görünce eniştesi ve 2 yeğeniyle sevgilisini rehin aldı. Polislere ateş edip, sevgilisini ayağından yaraladıktan sonra kaçarak bir iş merkezine giren, burada da başka bir kişiyi rehin alan Latif U., ikna çabaları sonucu teslim oldu. Sevgilisi Gülbahar Ç.’yi silahla rehin aldığı anlar, orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

POLİSLERE ATEŞLE KARŞILIK VERDİ, SEVGİLİSİNİ VURUP KAÇTI

Olay, akşam saatlerinde Bostancı Cami Sokakta meydana geldi. Hakkındaki 3 hapis cezasının infazı için bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Latif U., izin süresi sona erince geri dönmedi. Yapılan teknik takibin ardından adresi tespit edilen Latif U.’nun yakalanması için polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Latif U., sevgilisi Gülbahar Ç. ile kendi eniştesi ve 2 yeğenini rehin aldı. Polisin ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren Latif U., bu sırada sevgilisi Gülbahar Ç.’yi silahla ayağından yaralayıp, kaçtı.

İŞ MERKEZİNDE KISTIRILDI

Polis ekiplerinin peşine düştüğü Latif U., bir iş merkezine girdi. Kıstırılan Latif U., burada da bir kişiyi rehin aldı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de yer aldığı takviye ekipler sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli uzman psikolog Mahmut Kayagan tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan Latif U. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Gaziantep, Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Niye Bu Çağdaş Ülkeler varya onlar gibi şahsı vurmazlar anlamıyom 2 0 Yanıtla
  • Erdem Güney Erdem Güney:
    cezaevinden nasıl kaçıyor ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
