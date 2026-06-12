Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Gaziantep\'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
12.06.2026 09:48
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Polis, Gaziantep'te ruhsatsız 3 tabanca ve 42 fişek ele geçirip 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timlerince kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Ruhsatsız Tabanca Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış İnceer Barış İnceer:
    güzel operasyon olmuş polisimize başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla
  • Önder Çakmak Önder Çakmak:
    buna benzer bir durumla geçen sene karşılaştım çok tedirgin olmuştum ben de. umarım bu tür silahlar sokaklarda dolaşmaz. gerçekten tehlikeli bu 0 0 Yanıtla
  • Bünyamin Net Bünyamin Net:
    iyi yapıyo polis işini bu tür şeyler yakalanması lazım tabi 0 0 Yanıtla
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