Gaziantep\'te sepetli motosiklet devrildi, 4 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen sepetli motosikletteki 4 kişi yaralandı.

E.S idaresindeki 46 AIB 241 plakalı sepetli motosiklet, Arslanlı Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı'nda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile E.G. (46), H.H. (4) ve G.S. (57) ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.