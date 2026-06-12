Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep\'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu
12.06.2026 09:40
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16 şüpheli, sahte satış ilanlarıyla 158 bin lira dolandırıcılıktan yakalandı.

Gaziantep'te düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mayıs ayında siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik teknik takip ve çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, internet sitelerinde sahte satış ilanları vererek icra dosyalarını kapatma vaadinde bulunan ve vatandaşları toplam 158 bin 674 lira dolandırdığı belirlenen 16 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Gaziantep, Teknoloji, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilge Baki Bilge Baki:
    158 bin lira dolandırılmış ve bu insanlar cezasız kalmayacak inşallah adalet yerini bulur! 0 0 Yanıtla
  • Irazca Barlas Irazca Barlas:
    16 kişi yakalanmış ama geri kalanlar ne yapacak bunları da bulurlar herhalde 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Atalan Süleyman Atalan:
    çok iyi olmuş bu operasyon da dolandırıcılar bu kadar kolay yakalanmayacağını sanıyordu herhalde polisimiz iyi çalışıyor bu tür olayların artması gözlemleniyordu son zamanlarda 0 0 Yanıtla
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