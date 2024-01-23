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Gaziantep'te Sudanlı öğrenci alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te Sudanlı öğrenci alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Atta Almanan, çalıştığı kafenin sahibi Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü. Almanan'ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti.

23.01.2024 - 18:01,
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GAZİANTEP'te, Sudanlı öğrenci Atta Almanan (23) çalıştığı kafenin sahibi, aynı ülke vatandaşı Abobekir Altahir tarafından alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almanan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alındı.Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafe sahibi Abobekir Altahir'i gözaltına aldı. Atta Almanan'ın arkadaşı Amro Mohamed Ali, çok üzgün olduklarını söyleyerek, olayın arkadaşlarının alacağı yüzünden yaşandığını ifade etti. (DHA)

Gaziantep\'te Sudanlı öğrenci alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Sudanlı öğrenci alacak tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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