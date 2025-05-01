Gaziantep'te Taş Ustaları 1 Mayıs'ta Çalışıyor

Gaziantep'te taş ustaları 1 Mayıs'ta da ekmeklerini taştan çıkartıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te tarihi mahallelerde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında taşları oyarak şekil veren taş oyma ustaları, 1 Mayıs'ta da çalışmaya devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'teki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında çalışan taş oyma ustaları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de tarihi yapıları tekrar ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Çoğu ailelerinden uzakta, sıcak, soğuk, yağmur ve çamur dinlemeden yoğun mesai harcayan taş oyma ustaları ve inşaat işçileri, depremlerde hasar gören tarihi yapıların şantiyelerinde aralıksız çalışıyor.

Ekmek paralarını taştan çıkartıyorlar

Tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarında kullanılan doğal beyaz taşlara şekil verilmesinde büyük bir emek harcayan taş oyma ustaları, ekmek paralarını taştan çıkartıyor. Yazın kavurucu sıcaklarda, kışın da dondurucu soğuklarda çalışan ustalar, yağmur yağmadığı sürece yılın her günü çalışıyor. Kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara, cami, ev, hamam ve kümbet gibi eserlerde kullanılan taşları yontarak birçok yapıya ayrı bir güzellik veren, taşları işleyerek sanata dönüştüren taş ustaları, tarihi dokuların ortaya çıkmasında da büyük bir emek sarf ediyor. Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren ustalar, depremlerde hasar gören yapıların tekrar eski görünümüne kavuşması için yoğun mesai harcıyor.

Doğal beyaz taşlara hassas çekiç darbeleriyle şekil veriyorlar

Doğal beyaz taşlara hassas çekiç darbeleriyle şekil veren ustalar, her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu, taş ustalarının bir yandan taşlardan çıkan tozlarla, bir yandan da hava şartları ile mücadele ettiklerini dile getirdiler. Depremlerde hasar gören birçok yapının restore edilmesinde emek sarf ettiklerini belirten taş oyma ustaları, el hünerlerini ve ustalıklarını daha çok tarihi eserlerin restorasyonlarında sergilediklerini ifade ettiler.

"Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz"

Ekmeklerini adeta taştan çıkarttıklarını belirten 67 yaşındaki taş oyma ustası Bozan Korkmaz, "Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. İşimiz zor, kolay değil. Gün boyu çekiçlerle beyaz taş duvarlarını temizliyoruz. Taşa şekil verme işi daha zor oluyor. Toz oluyor ama mecbur çalşıyoruz. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz. 67 yaşındayım ve halen de çalışıyorum" dedi.

"Depremlerde hasar gören yapıları onarıyoruz"

2007 yılından beri Gaziantep'te tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını yaptıklarını belirten 57 yaşındaki Latif Korkmaz ise, "Depremlerde hasar gören yapıları onarıyoruz. Bazı yapılar kolay, bazı yapılar zor oluyor. Hepsi aynı olmuyor. Hava sıcak olduğu zaman çalışmamız zor oluyor. Çünkü güneşin altında mesai yapıyoruz. Taşların tozu da oluyor" şeklinde konuştu.

"40 seneden beri bu mesleği yapıyorum"

Tarihi binaların restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle yaptıklarını belirten 65 yaşındaki Osman Korkmaz da, "Ben, 40 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. 65 yaşındayım ve çalışmaya devam ediyorum. Allah'a hamdolsun sağlıklıyım. Allah sağlımızı elimizden almasın. İşimiz zor, kolay değil. Ekmek bile çiğnemeden yutulmaz. Kolay iş olmaz. Yazı sıcak, kışın soğuk oluyor ama yine de mecburen çalışıyoruz. Ailemin geçimini yıllardır bu meslekle sağlıyoruz. Ailemizi kimseye muhtaç etmiyoruz" diye konuştu.