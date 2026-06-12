Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın
12.06.2026 10:38
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Gaziantep 2. OSB'deki tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kentte 2. OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 22 araç ve 51 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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