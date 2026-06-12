Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Kentte 2. OSB'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin 22 araç ve 51 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında fabrikada hasar meydana geldi.
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