Gaziantep'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Gaziantep'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği

Gaziantep\'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği

GAÜN ve IOM Türkiye işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte göçmenlerin durumu ve hakları konuşuldu.

12.12.2024 14:19
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında etkinlik yapıldı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, üniversite yerleşkesindeki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, göçün insanlığın yaşadığı en önemli sorunlardan birisi olduğunu söyledi.

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'ye gelen herkesi göçmen değil, misafir ya da kardeş olarak kabul ettiklerini belirten Sarıbıyık, "Bu insanlık adına yüce ahlaklılığın, yüce merhametin bir gereğidir. Bu anlamda Türkiye insanlığın vicdan yükünün büyük bir kısmını üstlenmiştir." dedi.

Suriye'de 61 yıldır devam eden Bass rejiminin çöktüğünü hatırlatan Sarıbıyık, şunları söyledi:

"Bütün kardeşlerimizle birlikte biz de sevindik. Ama inşallah önümüzdeki dönemde Suriyeliler, dış müdahalelerden arındırılmış bir şekilde kendi geleceklerini kendileri belirler. Ama zaman zaman görüyoruz ki siyonistler kötülükle buluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Bütün bunlara rağmen biz yine de BM başta olmak üzere bütün uluslararası toplumlar sağduyulu insanlar, iyiliğin, güzelliğin yanında yer alan vicdan sahipleri, iyiliği büyütmek üzere kardeşliği genişletmek, insanlık alemini bir bütün olarak görerek ırkçılığı, ötekileştirmeyi reddederek, sevgimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi arttırmak için çaba sarf etmeliyiz."

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çiçek de mültecilerin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı olduğu ifade ediliyor. Bunlarla beraber yaşayacağız, onların da bizlerin de ihtiyaçları var. Otobüste karşılaşacağız, sokakta göreceğiz. Onlarla bakış açımızı sağlıklı bir zemine oturtabilmek gibi bir mecburiyetimiz var. Aynı atmosferi soluyoruz çünkü. Bu tür etkinliklerde toplumluların farkındalığını arttırmak, uluslararası işbirliğini teşvik etmek, göçmenlerin haklarının korunmasını hatırlatmak, yükümlülükleri konusunda onları bilgilendirmek için bu gün önemli." diye konuştu.

IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, güvenli, düzenli ve iyi yönetilen göçün herkesin yararına olduğuna dikkati çekti.

Yürütülen araştırmalarda, göçmenlerin imalat ve tarım sektörlerindeki işgücü talebini karşılamada hayati bir rol oynayabileceğini dile getiren Waite, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından göçmen öğrencilerden oluşan koro, müzik dinletisi gerçekleştirdi, ardından göçmenlerle ilgili fotoğraf sergisi gezildi.

Programda ayrıca belgesel gösterimi ve "Birlikte yeniden inşa etmeye devam ediyoruz" konulu panel düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği - Son Dakika

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