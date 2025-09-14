Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 3 kilo 20 gram kokain ve 1 kilo 950 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin de desteğiyle tırda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi yer alıyor.