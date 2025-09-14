Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

14.09.2025 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yapılan operasyonda 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 20 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir tırda yaptıkları aramada, 3 kilo 20 gram kokain ve 1 kilo 950 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin de desteğiyle tırda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, gaziantep, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı Benzin istasyonunda dehşet: Tek yumrukla hayatı karardı
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu

19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi ancak VAR uyarısıyla iptal, kırmızı kart çıktı
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da sıcak saatler Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da sıcak saatler! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 19:36:20. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.