Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kilo sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle ikamette arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.