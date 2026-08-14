Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 kilo sentetik uyuşturucu ile 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 kilo sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle ikamette arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.
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