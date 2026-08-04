Gaziantep'te yangın: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
Gaziantep'te çıkan yangında 4 yaşındaki Yazen El Casim hayatını kaybederken, annesi ve 2 kardeşi yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.
Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bir apartmanının 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Yazen El Casim'in cansız bedenini çıkarırken, isimleri öğrenilemeyen annesi ve 2 kardeşini ise yaralı olarak kurtardı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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