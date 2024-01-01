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Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika
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Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı

Gaziantep'te 2024 yılının ilk bebeği Şehir Hastanesi'nde doğdu. Bebeğin ilk ziyaretçisi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.

Gaziantep\'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı
01.01.2024 - 23:20,  Güncelleme: 23:22
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- Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı

Mustafa bebeğin ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2024 yılının ilk bebeği yakın zamanda hizmete giren Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeği Mustafa Yıldız'ın ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında 2024 yılının coşkusu yaşanırken, pek çok kentte de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerine açtı. Gaziantep'te ise 2024 yılının ilk bebeği yakın zamanda hizmete giren Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında doğan Fatma-Cemal çiftinin bebeği Mustafa Yıldız'ın ilk ziyaretçisi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu. Mustafa bebeğe yarım altın takan Tahmazoğlu, bebeğin ailesini de tebrik ederek hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi Tahmazoğlu oldu

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak biz her yıl ilk doğan bebeğimizi ziyaret ediyoruz. Bugün 'Hoş Geldin Bebek' projemiz kapsamında 171 bininci bebeğimizi Şehir Hastanemizde ziyaret ettik. Yeni yılın da ilk doğan bebeği olan Mustafa bebeğimizi ziyaret ettik. Çocuğumuza da yeni yılla birlikte uzun ömürler diliyorum. 2024 yılı ülkemiz ve vatandaşlarımız için güzel bir yıl olur. 2023 yılı felaketlerle dolu bir yıl olarak geçti. 2024 yılının herkesi mutlu edecek bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bebeğimize hediyemizi de taktık. Hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Allah isteyen herkese nasip etsin"

Anne Fatma Yıldız ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılın ilk bebeği oldu oğlumuz. Gerçekten çok mutluyum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Üçüncü çocuğumuz oldu. İsmini Mustafa koyacağız. Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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