Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep\'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin askeri personel olduğu belirtildi. Yaralanan sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

30.04.2024 09:59
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Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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