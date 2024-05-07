Gaziantep'teki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi devam ediyor

Gaziantep\'teki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişiden 6'sı taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisi ise hala devam ediyor. Kazanın soruşturması ise halen sürüyor.

07.05.2024 11:33
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 11 kişiden 5'inin tedavisi sürüyor.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün 27 K 5127 plakalı minibüsle 56 AAB 043 plakalı beton mikserinin çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan 11 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Samet Saydan, Sude Taşkın, Mehmet Erinmez, Emine Yener ile Ayşe Yıldırım'ın tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor. Yaralılardan Emine Yener'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İslahiye ilçesindeki trafik kazasında, Sena Taşkın (18), Hatice Günen (44), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sude Çelik (18), Rakibe Erinmez (32), Şükrü Sağlam (71), Sultan Erinmez (18) ile Sibel Sağlam (18) hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'teki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika

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