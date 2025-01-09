Gaziantep'ten Gazetecilere Kutlama Mesajı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir toplumsal hizmet olduğunu ifade etti.

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu mesleği icra eden gazetecilerimiz, iyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve olumsuzlukların da tanığı olarak, toplumun adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Sizler, gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın haber alma hakkını koruyan ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlayan önemli birer paydaşsınız. Savaşta, depremde, Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında insanlık onuru için çalışan tüm gazetecilerin çabalarını bir kez daha minnetle anıyor, basın mensuplarımızın cesaret ve azimlerini saygıyla selamlayarak gününüzü kutluyorum."