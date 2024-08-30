Gaziantep Valiliği Atatürk Posterinin Olmadığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep Valiliği Atatürk Posterinin Olmadığı İddialarını Yalanladı

Gaziantep Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk koyma töreninde Atatürk posteri ve Türk bayrağının olmadığı iddialarını yalanladı. Valilik açıklamasında, çelenk töreninde İsmail Heniyye'nin posterinin bulunduğu, ancak Atatürk posteri ve Türk bayrağının da tören alanında olduğu belirtildi. Ayrıca, Heniyye posterinin Gazze etkinlikleri nedeniyle alanda bulunduğu ve Zafer Bayramı törenleriyle bir ilgisi olmadığı vurgulandı.

30.08.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çelenk koyma töreninde Atatürk posteri ve Türk bayrağının olmadığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, çelenk koyma töreninde İsmail Heniyye'nin posterinin bulunduğu, Atatürk posterinin ve Türk Bayrağı'nın olmadığı ve bu şekilde törenlerin provoke edilmeye çalışıldığı şeklinde sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan iddialar nedeniyle açıklama yapılma ihtiyacı doğdu belirtildi.

Söz konusu Heniyye posterinin törenden çok daha önceki günlerde ve kentteki sivil toplum örgütleri tarafından asıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil toplum örgütlerinin Gazze'ye destek programları muhtelif akşamlarda posterlerin bulunduğu alanda yapılmaktadır. Posterlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleriyle ilgisi bulunmamaktadır. Atatürk posteri olmadığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tören alanını gören Valilik binası, Büyükşehir Belediye binası ve diğer tüm kamu binalarına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asılmıştır. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı geniş bir alandır. 30 Ağustos tarihinde çelenk sunma törenleri bu meydanın bir bölümünde, diğer kutlama programları İstasyon Meydanı'nda yapılmaktadır. Törenin yapıldığı alan bariyerlerle kapatılmıştır. Bahse konu poster, tören alanının bariyerlerinin yaklaşık 50 metre gerisinde yani tören alanı dışında yer almaktadır. Bahse konu poster, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarıyla ilgili bir nedenden alana asılmamıştır ve Gazze etkinlikleri nedeniyle bir süredir alandadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri ile posterler arasında kurulmaya çalışıldığı gibi bir bağ bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, İsmail Heniyye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valiliği Atatürk Posterinin Olmadığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
20:20 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasına ilişkin 5 kişi için tutuklama talebi
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
19:00 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 22:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Valiliği Atatürk Posterinin Olmadığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement