Gaziantep Valisi Çeber ve Başkan Şahin, Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ye moral verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Valisi Çeber ve Başkan Şahin, Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ye moral verdi

Gaziantep Valisi Çeber ve Başkan Şahin, Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK\'ye moral verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 Eylül Pazartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK'yi ziyaret ederek başarı diledi. Ziyarette teknik direktör Orhan Ak ve futbolculara baklava ikram edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 14 Eylül Pazartesi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK'yi ziyaret ederek başarı diledi.

Vali Çeber, kulüp tesislerindeki ziyarette yaptığı açıklamada, futbolculara başarı dilemek ve onların yanlarında olduklarını söylemek için geldiklerini söyledi.

Teknik direktör Orhan Ak ile takımda bir rüzgar yakalandığını ifade eden Çeber, "Orhan hocamı, futbolculuğundan beri bildiğim için çok önemli bir karakterin ve spor adamının şehrimize geldiğini bütün kent biliyor ve bunun motivasyonu var. Futbolcularımızın da her birinin alanının en iddialı oyuncular olduğunu da biliyoruz. Şehir futbolu iyi takip eder, belki henüz tribünlerde göremediniz ama inşallah onu da göstereceğiz." diye konuştu.

Şehrin futbolla çok ilgilendiğini aktaran Çeber, "Şehir olarak arkanızdayız, sizlere güveniyoruz, Gaziantep'in her konudaki hedefi zirvedir, o noktada da beklentilerimiz var. Her biriniz bizim için son derece kıymetlisiniz. Bu şehirdeki herkes belki üçüncü derece akrabasının ismini bilmez ama sizin isimlerini biliyor. Dolayısıyla sizlerle elbirliğiyle çok başarılı bir sezon geçiririz. Her şeyden önce sakatlanmasız, kazasız, belasız sağlıklı bir sezon diliyoruz. Bütün şehrin gözü Fenerbahçe maçında." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sanayi, ticaret, gastronomi, kültür ve turizm şehri olan Gaziantep'i spor şehri yapma azim ve kararlılığında olduklarını vurgulayarak "Oyunculardan çok şey bekliyoruz bu şehir iddialı bir şehir, sanayide 6'ncı olan şehir ligde de aynı yerde durmalı. Bize yakışanı yapmalıyız, şehrin bizden beklentisi bu. Taraftarımızdan da isteğimiz, gelmeleri, çok güzel bir stadımız var, doldursunlar, enerjilerini size versinler, siz de onlara verin." ifadelerini kullandı.

Futbolculara baklava ikram edilen ziyarette Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Fatma Şahin, Kemal Çeber, Fenerbahçe, Gaziantep, Orhan Ak, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Çeber ve Başkan Şahin, Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ye moral verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:25:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Çeber ve Başkan Şahin, Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'ye moral verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement