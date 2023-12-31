Gaziantep\'te 7 bin personel yeni yılı görev başında karşıladı

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, yeni yılı görev başında karşılayan asker ve polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Çeber, yılbaşı gecesi nedeniyle kentte 7 bin personelin görev başında olduğunu söyledi.

Vali Çeber, AK Parti milletvekili Derya Bakbak ve kurum amirleri, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Çeber, ziyaretinde polis ve askeri personellerle sohbet ederek yeni yılı kutladı. Çeber, 2023 yılının kent için hüzünlü ve büyük acıların yaşandığı bir yıl olduğunu söyledi.

2024 yılının acılardan uzak bir yıl olmasını temenni eden Vali Çeber, "Yeni yıla girerken birbirinden kıymetli mesai arkadaşlarım vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk ve güven içerisinde girebilmesi için fedakarlıkla görevi başındadır. Gaziantep'te şu an itibarıyla emniyette 376 ekip ve 3 bin 570 personel, jandarm 23 ekip ve 456 personelle, itfaiye 75 araç 133 personelle, zabıta 23 araç ve 213 personelle, İl Sağlık Müdürlüğü 76 araç ve 2 bin 60 personelle, AFAD 6 araç ve 24 personelle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 30 araç ve 84 personelle sahadadır. İhtiyaç olursa daha fazlası da hizmet için bekliyor. Toplamda 700 araç ve 7 bin civarında personel, Gaziantep halkını güvenlik sağlık ve huzur içerisinde yeni yıla girebilmesi için görevleri başında" diye konuştu.