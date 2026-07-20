Gaziantep ve Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkili - Son Dakika
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Gaziantep ve Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkili

Gaziantep ve Şanlıurfa\'da Sıcak Hava Etkili
20.07.2026 15:51
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Sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor; vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışıyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte 38 derece olarak ölçülen ve yüksek nem sonucu daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik görülüyor.

Serinlemek için bazı vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerinde oturduğu kentte, çocukların ise çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen kent sakinleri, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye ve şapka kullandığı, bazı çocukların ise süs havuzunda serinlemeye çalıştığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentteki bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep ve Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkili - Son Dakika

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