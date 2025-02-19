Gaziemir'de Taekwondo Kursu Kuşak Sınavı Düzenlendi

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği taekwondo kursuna katılan 100 sporcu, kursta öğrendikleri taekwondo tekniklerini ve yeteneklerini sergileyerek bir üst kuşağa çıktı.

Gaziemir Belediyesi'nin taekwondo kursuna katılan sporcular, bir üst kuşağa çıkmak için kuşak sınavında ter döktü. Taekwondo kursiyerleri için 4 ayda bir düzenlenen kuşak sınavı ESBAŞ Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2025 Yılı Ocak Dönemi Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri taekwondo tekniklerini sergileyerek kuşak atlamak için mücadele verdi.

Sporcular, Antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ile Rahmi Çelik'ten oluşan sınav komisyonu önünde yeteneklerini sergiledi. Kursta öğrendikleri tekvando tekniklerini ortaya koyan 100 sporcu, başarılı performanslarıyla bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Başarılı performanslarıyla kuşak atlayan sporculara, Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Hediye Kaya ile Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Volkan Özçolak, sertifikalarını ve yeni kuşaklarını verdi. Sporcuları yalnız bırakmayan ailelerde çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.