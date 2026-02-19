Gaziemir\'de Uyuşturucu Operasyonu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Emrez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramalarda 105 bin 270 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.B., R.Y., Y.T., S.Y., H.H., Y.M.G. ve H.H., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.