Gazimiz Sebahattin Hastürk Toprağa Verildi - Son Dakika
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Gazimiz Sebahattin Hastürk Toprağa Verildi

Edremit'te vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Sebahattin Hastürk, düzenlenen törenle defnedildi.

08.10.2024 15:46
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Hava Harp Okulundan 1963 yılında mezun olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar hizmet veren gazinin naaşı, Edremit Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mahkeme Camisi'ne getirildi.

Askerler tarafından omuzlarında cenaze aracından alınan Hastürk için öğle vakti cami bahçesinde tören düzenlendi.

Hastürk'ün cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA

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