Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 13 Ay Sonra İlk Kez Savunma Yaptı - Son Dakika
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Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 13 Ay Sonra İlk Kez Savunma Yaptı

13.07.2026 16:20  Güncelleme: 17:10
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Özer Ayık ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiği iddiasını reddederek, o gün İstanbul Valisi Davut Gül ile toplantıda olduğunu söyledi. Duruşmada ayrıca TRT'deki kasa haberinin kendisine ait olmadığını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda 13 ay sonra ilk kez savunma yapan tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Özer Ayık ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kolluk aşamasında bunu anlatmaya çalıştığını ancak dikkate alınmadığını belirten Bahçetepe, "Daha sonra savcı durumu anladı ve bana 'Evet, haklısın' dedi. Özer Ayık ile aynı baz sinyali verdiğim iddia edilen tarihte ben gün boyu İstanbul Valisi Davut Gül ile toplantı halindeydim" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

Dosyada Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

Duruşma, ilk olarak cezaevinde felç geçirdiği halde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Ciddi sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlanan Aksoy, oturarak savunma yaptı. Aksoy'un çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner'in savunmasına geçildi. Aydöner'in de çapraz sorgusu ve avukat savunmasının ardından duruşmaya yarım saat ara verildi.

Aradan sonra Bahçetepe'nin savunması dinlendi.

"BELEDİYE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA HAYATIMDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Bahçetepe, ilçeyle bağının çocukluk yıllarına dayandığını anlattı. Babasının uzun yıllar Gaziosmanpaşa'da esnaflık yaptığını belirten Bahçetepe, siyasi yaşamı boyunca ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunduğunu ifade etti.

Göreve geldikten sonra yaşam tarzının değişmediğini söyleyen Bahçetepe, belediye başkanı olmasına rağmen pazara gitmeye devam ettiğini, belediye ile evi arasındaki ulaşımda makam aracını kullanmadığını belirtti. Bahçetepe, "Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Eşimin, benim, annemin ve babamın sosyal hayatı zerre kadar değişmedi" diye konuştu.

Yaklaşık 12 aylık soruşturma sonunda yalnızca 9 sanık hakkında iddianame hazırlanmasını eleştiren Bahçetepe, soruşturma süresinin makul olmadığını savundu.

"TRT'DEKİ KASA, ESKİ BAŞKANA AİT"

Gözaltına alındığı dönemde TRT'de yayımlanan haberlere de tepki gösteren Bahçetepe, "Ben gözaltındayken TRT'de 'Hakan Bahçetepe'nin kasasından balya balya dolar çıktı' şeklinde haber yapıldı. Bir kere o kasa bana ait değil. O, eski belediye başkanının kasasıydı. Ben o kasaya hayatım boyunca bir kez bile dokunmadım" dedi.

"ÖZER AYIK İLE BAZ VERDİĞİM SÖYLENEN GÜN, VALİ GÜL İLE BİRLİKTEYDİM"

İddianamede yer alan baz kayıtlarına ilişkin değerlendirmelere de itiraz eden Bahçetepe, Özer Ayık ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kolluk aşamasında bunu anlatmaya çalıştığını ancak dikkate alınmadığını belirten Bahçetepe, "Daha sonra savcı durumu anladı ve bana 'Evet, haklısın' dedi. Özer Ayık ile aynı baz sinyali verdiğim iddia edilen tarihte ben gün boyu İstanbul Valisi Davut Gül ile toplantı halindeydim" ifadelerini kullandı.

Bahçetepe'nin savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Sonrasında ise avukatının savunmasına geçildi. Duruşma, Bahçetepe'nin avukatının savunmasıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Davut Gül, Özer Ayık, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 13 Ay Sonra İlk Kez Savunma Yaptı - Son Dakika

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