Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'nin 24 Yıla Kadar Hapsi İstendi

14.05.2026 16:40  Güncelleme: 17:46
Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında rüşvet, malvarlığı aklama ve haksız mal edinme suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 9 kişi yer alıyor.

(İSTANBUL) - Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianamede tamamlandı, Bahçetepe hakkında 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında geçen yıl 4 Haziran'da tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner, iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve bazı şirket yöneticilerin olduğu toplam 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "rüşvet alma", "rüşvet verme", "rüşvete aracılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlamalarına yer verildi.

İddianamede, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında, "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar, "haksız mal edinme" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, suçtan elde edilen gelirle satın alındığı öne sürülen bir aracın müsaderesini istedi.

BANKA DEKONTLARI DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

İddianamede, Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe ile Aziz Lal hakkında, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy hakkında "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi. İş insanları Gürkan Dölekli ile Aziz İhsan Aktaş hakkında, Hakan Bahçetepe ve Erdal Celal Aksoy'a yönelik iddia edilen ödemeler nedeniyle "rüşvet verme" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ancak savcılık, soruşturma başlamadan önce rüşvet eylemlerini bildirdiği gerekçesiyle Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve "ceza verilmesine yer olmadığı" kararının verilmesini istedi.

İş insanı Seza Büyükçulha hakkında ise iki ayrı rüşvet eylemine aracılık ettiği gerekçesiyle "rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, Baki Aydöner hakkında ise Gaziosmanpaşa Belediyesi'ndeki "kazı izni" sürecinde "rüşvete aracılık etme" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Özer Ayık hakkında da "rüşvet konusu menfaati teslim eden kişi" olduğu iddiasıyla "rüşvet verme" kapsamında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede deliller arasında, HTS inceleme raporları, trafik kayıtları, MASAK verileri, tanık beyanları, arama-el koyma tutanakları, banka dekontları ve araç sicil kayıtları sayıldı.

Savcılık, taraflar arasındaki baz kayıtlarının rüşvet iddiasını desteklediğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA

