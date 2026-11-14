Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binadan yayılan çatı yangını 2 apartmanı da etkiledi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binadan yayılan çatı yangını 2 apartmanı da etkiledi

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Gaziosmanpaşa\'da 4 katlı binadan yayılan çatı yangını 2 apartmanı da etkiledi
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Gaziosmanpaşa\'da 4 katlı binadan yayılan çatı yangını 2 apartmanı da etkiledi
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Karadeniz Mahallesi 1104/1 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki 2 apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı ve 3 binanın çatısında hasar meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 binanın çatısında hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ve soğutma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1104/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, bacadan çıkan alevler kısa sürede binanın çatısına yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikte bulunan 2 apartmanın çatısına sıçradı. Çatılardan yükselen yoğun dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatılara ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu 3 binanın çatısındaki yangın söndürüldü.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Binalarda bulunan kişiler tahliye edilirken dumandan etkilenen Necati Keleş'e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Keleş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle 3 binanın çatısında hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve soğutma çalışmaları dronla havadan görüntülendi.

'YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DUMANDAN ETKİLENDİ'

Yangını ilk görenlerden Levent Yıldızı, "İlk yangını görenlerdeniz. Necati abi hemen yangına müdahale etti. Binanın doğal gaz vanalarını kapattı. Üst katta bir teyzem vardı, onu indirirken dumandan etkilendi. Fırından dolayı diğer apartmana sıçradı. Toplam 3 binaya sıçradı" dedi.

Kaynak: DHA
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