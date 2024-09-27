Gaziosmanpaşa'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı

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15 yaşındaki Suriyeli Abdüllatif Davvara'nın cinayetiyle ilgili 5 kişi tutuklandı.

27.09.2024 11:38
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(İSTANBUL) Cumartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da kasklı iki kişinin silahlı saldırısı öldürülen Suriyeli Abdüllatif Davvara cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Suriye'deki iç savaşın ardından ailesiyle Adana'ya yerleştikleri ancak 6 Şubat depremlerinde anne ve kardeşini kaybetmesi üzerine yakınlarıyla İstanbul'a geldikleri belirtilen 15 yaşındaki Abdüllatif Davvara cumartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir parkta kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) adlı şüphelilerle, olayla ilgileri olduğu belirtilen Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T. (18) adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet motosiklet ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayda, şüphelilerle öldürülen gencin geçmişte kavga ettikleri, saldırının da "intikam saikiyle" gerçekleştirildiği üzerinde durulduğu kaydedildi. Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilirken, nöbetçi mahkeme 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Gaziosmanpaşa\'da Cinayet: 5 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: ANKA

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