Gaziosmanpaşa'da Gazze ve Doğu Türkistan yürüyüşü zeytin ağacı dikimiyle sona erdi

Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla "Gazze için kıyamda, Doğu Türkistan için ayaktayız" yürüyüşü düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İlim Yayma Cemiyeti başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar, Bağlarbaşı Camisi önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, "Gazze için kıyamda, Doğu Türkistan için ayaktayız" sloganı eşliğinde cami önünden Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda basın açıklaması yapan Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Abdussamet Avincan, parti ayrımı gözetmeksizin mazlumlara ses olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bin yıldır dünyada adaleti tesis etmiş bir milletin evlatları olduklarını ifade eden Avincan, "Hiçbir zaman zalimin ve bebek katillerinin yanında olmadığımızı, her daim mazlumun yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare etmek için bir aradayız. Siyasi ve dünya görüşlerimiz farklı olabilir ancak zalimin karşısında tek ses olmayı başarabildiğimizi tüm dünyaya göstermek istedik." şeklinde konuştu.

AGD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er ise nerede olursa olsun zulme karşı mazlumların yanında yer almayı şiar edindiklerini belirtti.

Mücadelenin ve dayanışmanın süreceğini vurgulayan Er, "Gazze özgür olana kadar, Doğu Türkistan özgür olana kadar, dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimiz özgür olana kadar sesimiz, kıyamımız diri ve buradaki haykırışımız daim olacaktır." dedi.

Etkinlik, İsrail'in Filistin'deki zeytin ağaçlarını yok etmesine tepki olarak Gaziosmanpaşa Meydanı'na sembolik bir zeytin ağacı dikilmesinin ardından sona erdi.