GAZİOSMANPAŞA\'da Kiracısını Öldüren Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

GAZİOSMANPAŞA'da 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı kira zammı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ertuğrul Öztunç hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Öztunç'un 'kasten öldürme' ile 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi.
Gaziosmanpaşa'da 16 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren Ertuğrul Öztunç hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapsi istendi. Cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, öldürülen Hüseyin Asar'ın şüpheli Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı belirtildi. İddianamede, ikilinin kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman tartıştıkları, 18 Temmuz 2023 tarihinde de Hüseyin Asar ve Ertuğrul Öztunç arasında kira zammı nedeniyle tartışma çıktığı, Öztunç'un yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Hüseyin Asar'ın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Öztunç'un olaydan 3 gün sonra silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim olduğu anlatıldı.
ADLİ TIP KURULU RAPORUNDA MERMİLERDEN BİRİNİN ÖLÜMCÜL NİTELİKTE OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapora da yer verildi. Raporda, Hüseyin Asar'ın vücudunda 3 adet ateşli silah yarasının tespit edildiği, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olduğu, diğer kurşunların ise öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Otopsi raporunda Asar'ın ölüm nedeninin silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda olay yerinde bulunan mermi kovanlarının, Öztunç'un teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığı aktarıldı.
KİRACISINI ÖLDÜREN EV SAHİBİNE 2 SUÇTAN MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un maktul Hüseyin Asar'ı silahla öldürücü mesafeden ölümcül bölgelerine ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Öztunç için 2 suçtan toplamda müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede mahkemece kabul edildi. İlerleyen günlerde şüpheli Ertuğrul Öztunç'un yargılanmasına başlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › GAZİOSMANPAŞA'da Kiracısını Öldüren Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?