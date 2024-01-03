 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Kontrol Yapan Sürücüye Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da Kontrol Yapan Sürücüye Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da park halindeki aracını kontrol eden Ayhan Bakan'a sokaktan geçen minibüs çarptı. İki araç arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü kaçtı ancak daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziosmanpaşa\'da Kontrol Yapan Sürücüye Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti
03.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:31
Abone Ol
GAZİOSMANPAŞA'da yola çıkmadan önce park halindeki aracını kontrol eden Ayhan Bakan'a sokaktan geçen minibüs çarptı. İki araç arasında sıkışan Bakan, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde iş yeri bulunan Ayhan Bakan (42), Aksaray'da vefat eden teyzesinin cenazesine gitmek için park halindeki aracının yanına geldi. Aracını çalıştırmadan önce etrafında dolaşarak kontrol ettiği sırada, sokakta seyir halindeki minibüs, Bakan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet ile minibüsün arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen Bakan'ın yakınları da olay yerine geldi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bakan'ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaçan minibüs şoförünün polis merkezi amirliğine giderek, teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan Ayhan Bakan'ın kanser hastası olan eşinin yaklaşık 7 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, Trafik Kazaları, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Kontrol Yapan Sürücüye Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Kontrol Yapan Sürücüye Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement