Gaziosmanpaşa\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, dün Mevlana Mahallesi 911. Sokak'ta aracından inen M.D, başka bir araçtan inen S.K'yi silahla yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan S.K. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince hastanede ifadesi alınan S.K'nin olayın borç meselesinden kaynaklandığını anlattığı öğrenildi.
Yaralının üzerinde yapılan aramada 3.11 gram eroin ele geçirildi.
Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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