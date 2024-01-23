 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, bir kişi aracından inen başka bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
23.01.2024 - 15:01,
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün Mevlana Mahallesi 911. Sokak'ta aracından inen M.D, başka bir araçtan inen S.K'yi silahla yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan S.K. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince hastanede ifadesi alınan S.K'nin olayın borç meselesinden kaynaklandığını anlattığı öğrenildi.

Yaralının üzerinde yapılan aramada 3.11 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement