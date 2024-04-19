Gaziosmanpaşa\'da Toprak Kayması: Ölen ya da Yaralanan Yok

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İstanbul Valiliği, saat 19.30'da Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiğini duyurdu. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada 70 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği ve olay yerine çok sayıda AFAD ekibinin sevk edildiğine dikkat çekildi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.

Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda Afad ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."