 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafikteki silahlı saldırıda, M.D. isimli şüpheli, Semih Kırabalı'yı silahla vurarak yaraladı. Saldırganın, ateş ederken 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dediği belirtildi. Yaralanan Kırabalı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa\'da Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz
24.01.2024 - 00:14,
Abone Ol

GAZİOSMANPAŞA'da trafikteki silahlı saldırının detayları belli oldu.

22 yaşındaki M.D. 'nin trafikte karşılaştığı arkadaşının ağabeyi Semih Kırabalı'yı silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Saldırganın Semih Kırabalı'ya ateş ederken 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15: 30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Semih Kırabalı, yanında duran araçtan inen M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kırabalı, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralanırken saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Kırabalı, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.D.'nin Semih Kırabalı'nın kardeşi Serdar Kırabalı ile arkadaş oldukları, olaydan önce evlerine gelerek kardeşini sorduğu öğrenildi. Serdar Kırabalı'yı bulmak için başka bir adrese giden M.D.'nin trafikte Semih Kırabalı ile karşılaşınca saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. M.D.'nin yaralıya, 'Kardeşinin borcunu ödeyeceksiniz' dedikten sonra kaçtığı kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan Semih Kırabalı'nın da üzerinden 3.11 gr eroin çıkarken 9 suçtan ise kaydı olduğu öğrenildi. Polis yaralı olan Kırabalı hakkında işlem başlatırken kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziosmanpaşa, Polisiye, Hastane, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz - Son Dakika


10:01
OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında

Son Dakika
10:01 OMEGA gemisi Şangay açıklarında çatışma sonucu battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 Zeynep Bastık ve Edis, 13 milyon TL'yi alıp konserlere çıkmadı iddiası
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Trafikte Silahlı Saldırı: Kardeşinin Borcunu Ödeyeceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement