Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Gaziosmanpaşa\'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu satışı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 26 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin daha önce 14 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi ve yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

26.04.2024 20:11
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Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında, sokak ortasında uyuşturucu satışı yapıldığına dair paylaşılan görüntüleri inceledi.

Merkez Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli İ.A'yı (26), Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Evdeki aramada 26 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin benzer ve farklı suçlardan 14 kaydının olduğu tespit edildi.

İ.A. polisteki işlemleri sonrası "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Sosyal Medya, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

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