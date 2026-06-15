Gaziosmanpaşa'da Yangın, 3 Gecekondu Hızla Küle Döndü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Yangın, 3 Gecekondu Hızla Küle Döndü

Gaziosmanpaşa\'da Yangın, 3 Gecekondu Hızla Küle Döndü
15.06.2026 05:37
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Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alındı.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Sokak'taki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan iki gecekonduya sıçradı.

Yangını fark eden ev sakinleri gecekonduları boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondularda soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Yangın, 3 Gecekondu Hızla Küle Döndü - Son Dakika

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