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Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde 10 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan 'Huzur İstanbul' denetiminde haklarında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Denetimde ayrıca bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

12.12.2023 - 19:46,
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan 'Huzur İstanbul' denetiminde haklarında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Denetimde ayrıca bir adet de ruhsatsız silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 120 polis memurunun katılımıyla Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimlerde bin 347 kişi kontrol edildi. 166 motosiklet ve 82 aracı durduran ekipler, denetim sırasında, bir adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 60 fişek ele geçirilirken, haklarında arama kararı bulunan 10 kişi de yakalandı. Kurallara uymayan ve araçlarında eksik bulunan 27 araç ve sürücülerine toplam 103 bin 410 lira ceza yazılırken 2 araçta trafikten men edildi.

Gaziosmanpaşa\'da yapılan denetimde 10 kişi yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da yapılan denetimde 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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