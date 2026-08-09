Gazipaşa\'da Yangın Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINDA, KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede soğutma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı kapatılan Antalya- Mersin D400 kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.