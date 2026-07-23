Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya

23.07.2026 16:37
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BM raporuna göre, Gazze'de 1,4 milyon kişi aralık ayına kadar yüksek düzeyde gıda güvensizliği içinde.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizine göre, Gazze'de aralık ayına kadar 1,4 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizlerinin yer aldığı rapor yayımlandı.

Raporda insani yardımların ulaşması konusundaki son dönemdeki iyileşmelere rağmen Gazze'de 1,4 milyon kişinin Aralık ayına kadar "yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle" karşı karşıya kalacağının tahmin edildiği aktarıldı. Bu sayı, bu yıl nisan ortasından hazirana kadar 1,2 milyon kişi olarak belirtilmişti.

IPC aşamalarına göre "kriz" anlamına gelen 3. seviyeyle ya da daha olumsuz şartlarla karşı karşıya kalan kişi sayısının Gazze nüfusunun yüzde 67'sine ulaşmasının ve 212 bin kişinin "acil durum" anlamındaki 4. seviyede kalmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Ekim 2025'te ateşkesin ardından insani yardımda görülen artışın mayısta yaklaşık 1,49 milyon kişiye gıda yardımının ulaşmasıyla gıda güvenliği ve besin edinimine faydası olsa da öğünlerin yetersiz olduğu, geçim imkanının çöktüğü ve Gazze'deki ailelerin yüzde 83'ünün gelir kaynağının olmadığı, ailelerin çoğunun dış yardımlara bağlı olduğu vurgulandı.

Son dönemlerdeki iyileşmelerin "son derece kırılgan" olduğu, şubattan bu yana fonlardaki kısıtlamalar ve insani yardım çalışmalarındaki belirsizlikler nedeniyle insani yardımın azaldığı ifade edilen raporda, insani yardım olmadan Gazze nüfusunun yüzde 90'ına tekabül eden yaklaşık 1,9 milyon kişinin aralığa kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olacağı uyarısı yapıldı.

Raporda, beş yaşın altındaki 74 bin 200 çocuğun Nisan 2027'ye kadar akut besin yetersizliği tedavisine ihtiyaç duyabileceği, bunların 11 bin 432'sinin ciddi vakalar olabileceği konusunda uyarı yer aldı.

24 bin 600 hamile ve emziren kadının acil besin desteğine ihtiyaç duyduğu vurgulanan raporda, sürdürülebilir insani yardıma erişim, genişletilmiş besin programları, son gelişmelerin tersine dönmemesi için saldırıların kalıcı olarak sona ermesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Aralık, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de 1,4 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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