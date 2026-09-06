Zeytun'da 100 Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Zeytun'da 100 Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi

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İsrail ordusunun, yaklaşık iki buçuk yıl önce Gazze Şeridi'ndeki Zeytun mahallesi sakinlerini bombalayarak düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve enkazdan çıkarılan 100 Filistinlinin cenazesi, bölgede düzenlenen geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsrail ordusunun, yaklaşık iki buçuk yıl önce Gazze Şeridi'ndeki Zeytun mahallesi sakinlerini bombalayarak düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve enkazdan çıkarılan 100 Filistinlinin cenazesi, bölgede düzenlenen geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

İsrail ordusu, yaklaşık iki buçuk yıl önce Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde çok sayıda evi, sakinleri içindeyken bombaladı, Filistinli Erhayim, Balavi, Melake, Kanbur ve Selmi ailelerinden çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Cenazelere, İsrail tarafından yıkılan binaların enkazı altındaki naaş kalıntılarının çıkarılması amacıyla Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan 100 Filistinlinin naaşı, saldırının düzenlendiği Zeytun mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi.

Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi.

Törende, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra kanaat önderleri ile siyasi ve toplumsal isimlerin de bulunduğu binlerce Filistinli yer alıyor.

Cenaze namazının kılınmasının ardından naaşların, Zeytun mahallesindeki Ehli Baptist mezarlığına defnedilmesi planlanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ağır saldırıların yıktığı binaların enkazı altındaki naaşların çıkarılması için Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü "Şehitlerin Naaşlarının Çıkarılması" projesini başlatmıştı. Zeytun mahallesindeki cenazelere, 19 Temmuz'da başlatıldığı duyurulan projenin ikinci aşaması kapsamında birkaç gün önce ulaşılmıştı.

Gazze'de, hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşabilmek için yürütülen çalışmalar, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle sekteye uğruyor; oldukça sınırlı ve yetersiz imkanlarla gerçekleştiriliyor. Ekipler, çok az sayıda iş makinesi ve yıpranmış ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi, geçen ağustos ayında da benzer bir cenaze törenine tanıklık etmişti. İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nde düzenlediği, 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamını yitiren ve enkazdan çıkarılan 112 Filistinli, bölgede düzenlenen geniş katılımlı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytun'da 100 Filistinlinin Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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