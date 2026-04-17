Gazze'de 12 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne çaresiz

17.04.2026 10:26
İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ölen 12 yaşındaki Filistinli çocuk, annesini perişan etti.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde ateş açması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli bir çocuğun annesi, oğlunu kurtarmaları için "Doktor, yemin ederim hala göğsü hareket ediyor! Lütfen, onu hayata döndürmeye çalışın." diyerek doktorlara çaresizce yalvardı.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki "Sarı Hat" yakınlarında ateş açması sonucu dün gece 12 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun kanlar içindeki naaşı Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki bir hastaneye getirildi.

Hastane bahçesinde sedye üzerine konulan Filistinli çocuğun annesi, oğlunun başında göz yaşı döktü.

Oğlunun öldüğüne inanmak istemeyen Filistinli anne, evladının naaşına eğilerek, "Doktor, yemin ederim hala göğsü hareket ediyor! Lütfen, onu hayata döndürmeye çalışın!" diyerek, çaresizce doktorlardan evladını kurtarmalarını istedi.

Hayatını kaybeden çocuğun nabzını yeniden kontrol eden doktorlar, annenin zor anları karşısında çaresiz kaldı.

Acılı annenin, "Lütfen doktor, belki hala bir nefes kalmıştır. Allah rızası için, kalp masajı yapın!" ifadeleri o anlara şahit olanların yüreğini burktu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
