Gazze'de 12 yaşındaki çocuk, travmayla dökülen saçları için dışarıda tedavi bekliyor

Gazze'de 2 yıl boyunca yaşanan soykırımın meydana getirdiği travmayla saçları, kaşları ve kirpikleri tamamen dökülen 12 yaşındaki Sena Rıdvan, tedavi olmak ve eski haline kavuşmak istiyor.

Gazze'de 2023'te başlayan ve ateşkes ilan edilmesine rağmen hala devam eden İsrail saldırıları özellikle çocukların psikolojisini etkiliyor.

İsrail'in soykırıma varan saldırıları sebebiyle büyük bir şok yaşayan, evlerini kaybeden, sürekli göç etmek zorunda kalan, açlık ve susuzluk çeken, emniyet hissinden mahrum edilen çocuklarda, travmanın izleri farklı şekillerde tezahür ediyor.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda ailesiyle yaşayan Sena da "bir saçlı günlerinden kalma eski fotoğraflarına" bir de "aynada saçsız haline" bakıyor.

Aynaya bakınca kendini tanıyamıyor

AA muhabirine yaşadığı süreci anlatan Sena, savaşla birlikte evini, arkadaşlarını ve hatta oyuncaklarını bile kaybettiğini söyleyerek, saldırılar şiddetlendikçe saçlarının yavaş yavaş dökülmeye başladığını, ardından da tamamen döküldüğünü anlattı.

Sena, aldığı ilaçların hiçbir işe yaramadığını, gittikleri doktorların saçlarının dökülme sebebini bulamadığını belirterek, Gazze'de tedavi imkanı olmadığına işaret etti ve şunları aktardı:

"(Gazze Şeridi'nden) Dışarı çıkıp tedavi olmak, yeniden saçlarıma kavuşmak ve geri dönüp okuluma devam etmek istiyorum."

"Yüz hatlarım çok değişti. Artık arkadaşlarıma benzemiyorum." diyen Sena, eskiden not ortalaması 99 olan başarılı bir öğrenciyken akran zorbalığından ötürü artık okula gitmeyi bile bıraktığını kaydetti.

Hayali, saçlarına, kaşlarına ve kirpiklerine kavuşmak

Sena, gelişme çağında fiziksel görüntüsünü ve psikolojisini fazlasıyla etkileyen bu kayıpla başa çıkmaya çalışarak, hayalini şu sözlerle anlattı:

"Diğer çocuklar gibi saçlarım, kaşlarım ve kirpiklerim olsun istiyorum. Çocukluğumu kaybettim. Hayalim, tedavi olmak, diğer çocuklar gibi çocukluğumu yaşamak, okula gitmek ve eskisi gibi başarılı bir öğrenci olmak. Saçlarımı taramak, toka takmak ve yürürken alay konusu olmamak istiyorum."

Sena'nın babasından kızının tedavisi için ilgili kurumlara çağrı

Sena'nın babası Muhammed Rıdvan da kızının saçlarının yaşadığı korkudan ve göçlerden ötürü döküldüğünü söyledi.

Dışarıda tedavi için sevk aldıklarını belirten baba Muhammed, kızının eski hayatına geri dönmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

İsrail saldırılarıyla saçkıran ve alaca hastalığı vakaları arttı

Nasır Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Esad Sadık, savaşla birlikte saç dökülmelerinde ve hipopigmentasyonda (alaca hastalığı) artış yaşandığını, 12 yaş altındaki çocuklarda saç dökülmelerine çok sık rastladıklarını söyledi.

Sadık, "Saçkıran ve alaca hastalığı bazı çocukların psikolojisini bozuyor. Akran zorbalığına maruz kalıyorlar. Gazze'de bu vakaların tedavi imkanının olmayışı da işleri iyice zorlaştırıyor ve vaka sayısının artmasına neden oluyor." dedi.