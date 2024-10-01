Gazze'de 19 Filistinlinin Cesedi Bulundu

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Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun aylar önce hedef aldığı evden 19 Filistinlinin cesedini çıkardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ekipler, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun aylar önce bombaladığı "Abdulğafur" ailesine ait evden 19 kişinin naaşına ulaştı.

Sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un doğusunda bulunan el-Karara bölgesindeki evin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail saldırılarının yanı sıra sınır kapılarını işgal ederek sıkılaştırdığı abluka sonucu Gazze Şeridi'nde ağır makinaların ve gerekli ekipmanların bulunmaması enkaz kaldırma ve arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun saldırılarında yıkılan binaların enkazında Gazze'de 10 binden fazla Filistinli kayboldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 638 Filistinli öldü, 96 bin 460 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarıyal Gazze Şeridi'nde halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.