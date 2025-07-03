Gazze'de 26 Katliam: 300'den Fazla Ölü

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son 48 saatte 26 katliam işlediğini ve 300'den fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Filistinlilere yönelik 26 "kanlı katliam" işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, kasten öldürme ve soykırım politikasına tam gaz devam ettiğini gösteren bu son saldırılarda 300'ü aşkın kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların çoğunlukla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı barınaklar, çadırlar, evler, parklar, pazarlar ve insani yardım dağıtım noktalarına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in, bu saldırılarla "toplumun en savunmasız kesimini kasıtlı olarak hedef aldığını" göstermiş olduğu belirtildi.

Hükümetin açıklamasında İsrail'in, hastaneleri bombalayarak, sağlık personelini hedef alarak ve hayati önem taşıyan malzemelerin girişini engelleyerek sağlık sisteminin geri kalanını da çökertmeye çalıştığı vurgulandı.